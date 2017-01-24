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ВРП звільнила десять суддів, ще двох відсторонила через хабарі

Вівторок, 24 січня 2017, 17:48

Вища рада правосуддя під час засідання 24 січня звільнила 10 суддів з посад за загальними обставинами.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Зокрема, ВРП звільнила 8 суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, ще двох суддів звільнено за власним бажанням.

Крім того, Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від посад двох суддів, затриманих на хабарі: суддю господарського суду міста Києва Любомира Головатюка (до 13 березня 2017 року) та суддю Уманського міськрайонного суду Черкаської області Людмилу Горячківську.

Як відомо, суддя Любомир Головатюк фігурує в низці журналістських розслідувань, які викривали схему передачі резиденції Межигір’я Януковичу.

14 січня Печерський суд Києва заарештував суддю Господарського суду Києва Любомира Головатюка і встановив заставу в сумі 293 тис. гривень. Суддя вніс заставу і вийшов з-під варти.

12 січня правоохоронці затримали суддю Головатюка за підозрю у вимаганні 16 тис доларів хабара. Він був затриманий при отриманні частини коштів у сумі 10 тисяч доларів.

Українська правда

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