ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо захисту журналістів. Україну не критикували

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію за назвою "напади на журналістів та свободу ЗМІ в Європі", автором проекту якої є український депутат Володимир Ар’єв.

За її підтримку проголосувало 110 депутатів, 15 голосів - проти і 9 тих, що утрималися, повідомляє з Страсбургу кореспондент "Європейської правди".

Документ закликає російську владу звільнити режисера Олега Сенцова, журналіста Романа Сущенка, арештованого через підозри у "шпигунстві", а також зняти звинувачення на адресу кримських журналістів, звинувачених у "сепаратизмі" через згадку про незаконну анексію Криму.

Також документ містить критику та рекомендації на адресу влади Туречини, Угорщини, Грузії, Польщі, Греції, а також зауваження про те, що в Білорусі практично відсутня свобода слова.

Під час обговорення резолюції від представників вірменської делегації звучали звинувачення на адресу Володимира Ар’єва через критику щодо окупованого Вірменією Нагорного Карабаху та через відсутність ключових критичних зауважень на адресу Азербайджана.

За підсумками дискусії до документу додали вимоги та додаткові претензії на адресу Азербайджану. Водночас, ПАРЄ не підтримала пропозиції вірменських депутатів щодо пом’якшення формулювань щодо територій, підконтрольних Єревану.

Також асамблея пом’якшила низку формулювань документу щодо тиску на ЗМІ в Грузії, однак зробила жорсткішими формулювання щодо Польщі.

Ухвалений документ не містить претензій на адресу України, натомість відзначає реформи в медіасфері, здійснені Києвом.

Також в даній резолюції ПАРЄ закликала Україну розслідувати вбивство Павла Шеремета.