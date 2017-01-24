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ПАСЕ приняла резолюцию о защите журналистов. Критика Украины отсутствует

Вторник, 24 января 2017, 19:38

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию под названием "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", автором проекта которой является украинский депутат Владимир Арьев.

В ее поддержку проголосовали 110 депутатов, 15 - против и 9 воздержались, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Документ призывает российские власти освободить режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, арестованного по подозрению в "шпионаже", а также снять обвинения в адрес крымских журналистов, обвиненных в "сепаратизме" из-за упоминания о незаконной аннексии Крыма.

Также документ содержит критику и рекомендации в адрес властей Турции, Венгрии, Грузии, Польши, Греции, а также замечания о том, что в Беларуси практически отсутствует свобода слова.

Во время обсуждения резолюции от представителей армянской делегации звучали обвинения в адрес Владимира Арьева из-за критики относительно оккупированного Арменией Нагорного Карабаха и из-за отсутствия ключевых критических замечаний в адрес Азербайджана.

По итогам дискуссии к документу добавили требования и дополнительные претензии в адрес Азербайджана. В то же время, ПАСЕ не поддержала предложения армянских депутатов относительно смягчения формулировок в отношении территорий, подконтрольных Еревану.

Также ассамблея смягчила ряд формулировок документа о давлении на СМИ в Грузии, однако сделала более жесткими формулировки относительно Польши.

Принятый документ не содержит претензий в адрес Украины, отмечает реформы в медиасфере, совершенные Киевом.

Также в данной резолюции ПАСЕ призвала Украину расследовать убийство Павла Шеремета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕСМИ
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