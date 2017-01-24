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Підозрювану у вбивстві міліціонерів випустили під заставу

Вівторок, 24 січня 2017, 20:39

За Віту Заверуху, підозрювану у вбивстві двох міліціонерів, внесли заставу в 1,6 мільйона гривень і її звільнили з слідчого ізолятора.

Про це з посиланням на активістів повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з інформацією, заставодавцем є Олексій Тамразов, який в період з 2010 по 2014 роки обіймав посаду першого заступника голови правління компанії "Укргазвидобування".

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

Днями суд призначив для Заверухи заставу у розмірі 1 мільйон 600 тисяч гривень.

Перед цим, 6 січня, Апеляційний суд Києва направив кримінальне провадження стосовно Заверухи для розгляду з Солом’янського до Дарницького райсуду Києва.

У травні 2015 року стався напад на АЗС у Деснянському районі Києва. Був поранений оператор заправки. За даними МВС, під час переслідування підозрюваних два працівники полку міліції спеціального призначення загинули.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков тоді заявив, що напад скоїли чоловіки 1991, 1995 і 1998 років народження. Один із них під час операції з затримання загинув. Інші двоє були затримані згодом у квартирі.

Як повідомив Аваков, під час пограбування АЗС нападники викрали 823 гривні з каси. Українські силовики обвинувачують у причетності до нападу і вбивства Віту Заверуху, а також Андрія Романюка, Євгена Кошелюка, Миколу Мнишенка і Данила Ситникова.

"Українська правда" у Threads

Теми: судполіціяПравий сектор
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