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Подозреваемую в убийстве милиционеров выпустили под залог

Вторник, 24 января 2017, 20:39

За Виту Заверуху, подозреваемую в убийстве двух милиционеров, внесли залог в 1,6 миллиона гривен и ее освободили из СИЗО.

Об этом со ссылкой на активистов сообщает Радио Свобода.

Согласно информации, залогодателем является Алексей Тамразов, который в период с 2010 по 2014 год занимал должность первого заместителя председателя правления компании "Укргаздобыча".

Подтверждения этой информации из других источников нет.

На днях суд назначил Заверухе залог в размере 1 млн 600 тыс гривен.

Перед этим, 6 января, Апелляционный суд Киева направил уголовное производство в отношении Заверухи для рассмотрения из Соломенского в Дарницкий райсуд Киева.

В мае 2015 года произошло нападение на АЗС в Деснянском районе Киева. Был ранен оператор заправки. По данным МВД, во время преследования подозреваемых два работника полка милиции специального назначения погибли.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков тогда заявил, что нападение совершили мужчины 1991, 1995 и 1998 годов рождения. Один из них во время операции по задержанию погиб. Двое были задержаны позже в квартире.

Как сообщил Аваков, во время ограбления АЗС нападавшие похитили 823 гривны из кассы. Украинские силовики обвиняют в причастности к нападению и убийству Виту Заверуху, а также Андрея Романюка, Евгения Кошелюка, Николая Мнишенко и Даниила Сытникова.

Темы: судполицияПравый сектор
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