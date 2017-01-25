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У Словаччині відкрили міні-штаб розгортання НАТО на Сході Європи

Середа, 25 січня 2017, 05:39

У столиці Словаччини Братиславі урочисто відкрили Підрозділ інтеграції сил НАТО (NFIU), що має на меті готувати заходи розгортання сил швидкого реагування НАТО в регіоні в разі необхідності.

Про це пише Радіо Свобода.

"Сигнал ясний: НАТО є тут, у Словаччині. Ми віддані захистові вашої країни і вашого народу від будь-якої загрози чи акту агресії", – заявив на церемонії відкриття помічник генерального секретаря НАТО з питань громадської дипломатії Таджан Ілдем.

У штабі працюватиме 41 військовий – 21 зі Словаччини і 20 за ротацією з інших країн НАТО. Повністю цей центр має запрацювати в червні.

Союз НАТО, відповідно до рішень свого саміту у Вельсі у вересні 2014 року, у відповідь на новітню агресивність Росії ухвалив низку заходів для підвищення своєї бойової готовності, серед яких було створення нових Сил швидкого реагування і Сил високої готовності, а також низки міні-штабів у країнах Східної Європи, що мають займатися підготовкою для можливої дії цих та інших сил НАТО.

Ці Підрозділи інтеграції сил НАТО вже працюють в Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії й Болгарії, такі ж центри в Угорщині і Словаччині приєднаються до них найближчими місяцями. Також у НАТО розглядають можливість створити й дальші такі підрозділи.

"Українська правда" у Threads

Теми: СловаччинаНАТОРосія
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