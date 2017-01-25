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В Словакии открыли мини-штаб развертывания НАТО на Востоке Европы

Среда, 25 января 2017, 05:39

В столице Словакии Братиславе торжественно открыли Подразделение интеграции сил НАТО (NFIU), имеющий целью готовить меры развертывания сил быстрого реагирования НАТО в регионе в случае необходимости.

Об этом пишет Радио Свобода.

"Сигнал ясен: НАТО здесь, в Словакии. Мы преданы защите вашей страны и вашего народа от любой угрозы или акта агрессии", - заявил на церемонии открытия помощник генерального секретаря НАТО по вопросам общественной дипломатии Таджани Илдем.

В штабе будет работать 41 военный - 21 из Словакии и 20 в порядке очередности из других стран НАТО. Полностью этот центр должен заработать в июне.

Союз НАТО, в соответствии с решениями своего саммита в Уэльсе в сентябре 2014 года, в ответ на новую агрессивность России принял ряд мер по повышению своей боевой готовности, среди которых было создание новых Сил быстрого реагирования и Сил высокой готовности, а также ряда мини-штабов в странах Восточной Европы, которые должны заниматься подготовкой для возможного воздействия этих и других сил НАТО.

Эти Подразделения интеграции сил НАТО уже работают в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Болгарии, такие же центры в Венгрии и Словакии присоединятся к ним в ближайшие месяцы. Также в НАТО рассматривают возможность создать и дальнейшие такие подразделения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СловакияНАТОРосcия
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