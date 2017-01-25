Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна не дасть РФ грузина-атошника, якщо йому загрожує небезпека

Середа, 25 січня 2017, 10:16

Якщо Гії Церцвадзе загрожує смерть або тортури, то Україна відмовить Росії в його передачі.

Про це грузинському каналу "Руставі 2" заявив заступник генпрокурора України Євгеній Єнін, повідомивши про коментар у Фейсбук.

"Ми несемо відповідальність за екстрадиційну перевірку і прийняття відповідного рішення. Для України принципово важливо дотримуватись своїх міжнародних зобов`язань. Якщо є будь-яка обставина, яка вказує на загрозу смерті або тортур (Г.Церцвадзе), відповідно до міжнародної конвенції, ми відмовимося від його передачі", - сказав він.

"Як тільки будуть зібрані усі документи, всі компетентні органи передадуть свої висновки, ГПУ прийме остаточне рішення з урахуванням усіх аспектів, у т.ч. національних інтересів України. Ми працюємо і підтримуємо відносини з грузинськими правоохоронними органами", – сказав Єнін.

Раніше у прокуратурі Києва повідомили, що в разі підтвердження участі Церцвадзе у бойових діях на сході України у складі добровольчих сил, Росії як країні-агресору відмовлять у його видачі.

Як відомо, 17 січня Солом'янський райсуд Києва заарештував грузина Гію Церцвадзе, який воював добровольцем на боці сил антитерористичної операції.

Чоловіка оголосила у міжнародний розшук Росія за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних у 2003 році на території Сочі.

Українська правда

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: