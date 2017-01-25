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Украина не выдаст РФ грузина-атошника, если ему угрожает опасность

Среда, 25 января 2017, 10:16

Если Гии Церцвадзе грозит смерть или пытки, то Украина откажет России в его передаче.

Об этом грузинскому каналу "Рустави 2" заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, сообщив о комментарии в Фейсбук.

"Мы несем ответственность за экстрадиционную проверку и принятие соответствующего решения. Для Украины принципиально важно придерживаться своих международных обязательств. Если есть какое-либо обстоятельство, указывающее на угрозу смерти или пыток (Г.Церцвадзе), согласно международной конвенции, мы откажемся от его передачи ", - сказал он.

"Как только будут собраны все документы, все компетентные органы передадут свои выводы, ГПУ примет окончательное решение с учетом всех аспектов, в т.ч. национальных интересов Украины. Мы работаем и поддерживаем отношения с грузинскими правоохранительными органами", - сказал Енин.

Ранее в прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России как стране-агрессору откажут в его выдаче.

Как известно, 17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе, который воевал добровольцем на стороне сил антитеррористической операции.

Мужчину объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Украинская правда

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