НАЗК чекає звіти про доходи від КПУ, оскільки партія "ще не заборонена"

У Нацагентстві з запобігання корупції заявляють, що оскільки Компартія України офіційно ще не заборонена, вона повинна звітувати про своє майно та фінанси.

Про це повідомили в департаменті з питань запобігання політичній корупції НАЗК, передає "ЛІГА.net".

У Національному агентстві пояснили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва від 16 грудня 2015 року про заборону діяльності КПУ поки що не вступило в силу, оскільки було оскаржено партією в апеляційному порядку.

Таким чином, заявляють у НАЗК, КПУ, як і раніше, здійснює діяльність як політична партія і, відповідно, на неї поширюється вимога про надання щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

При цьому скаргу Компартії на її заборону, подану 28 грудня 2015 року, донині розглядає Київський апеляційний адміністративний суд.

Також в інтернеті функціонує сайт КПУ. Судячи з опублікованої на ньому інформації, партія продовжує свою діяльність, а її лідер Петро Симоненко бере участь у міжнародних зустрічах представників лівих політсил. Наприклад, 23 січня 2017 року він виступив на Європейській комуністичної зустрічі в Брюсселі.

Доказ перебування Симоненко в Європі надав депутат Леонід Ємець, який зараз знаходиться на сесії ПАРЄ в Страсбурзі. Він сфотографував і опублікував у Facebook знімок лідера українських комуністів, що сидить у їдальні асамблеї.

Як повідомлялося, 16 грудня 2015 Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив діяльність Комуністичної партії України. Зараз КПУ оскаржує відповідне рішення в Київському апеляційному адміністративному суді.

У січні 2016 року Мін'юст заявив, що Вищий адмінсуд відмовив у відкритті провадження за касаційною скаргою КПУ, яка намагалася оскаржити свою заборону в Україні.

Вже в грудні 2016-го Компартія заявила, що Європейський суд з прав людини розпочав розгляд її скарги на зняття КПУ з виборів і заборону її діяльності.