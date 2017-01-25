Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАЗК чекає звіти про доходи від КПУ, оскільки партія "ще не заборонена"

Середа, 25 січня 2017, 12:36

У Нацагентстві з запобігання корупції заявляють, що оскільки Компартія України офіційно ще не заборонена, вона повинна звітувати про своє майно та фінанси.

Про це повідомили в департаменті з питань запобігання політичній корупції НАЗК, передає "ЛІГА.net".

У Національному агентстві пояснили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва від 16 грудня 2015 року про заборону діяльності КПУ поки що не вступило в силу, оскільки було оскаржено партією в апеляційному порядку.

Таким чином, заявляють у НАЗК, КПУ, як і раніше, здійснює діяльність як політична партія і, відповідно, на неї поширюється вимога про надання щоквартальних звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

При цьому скаргу Компартії на її заборону, подану 28 грудня 2015 року, донині розглядає Київський апеляційний адміністративний суд.

Також в інтернеті функціонує сайт КПУ. Судячи з опублікованої на ньому інформації, партія продовжує свою діяльність, а її лідер Петро Симоненко бере участь у міжнародних зустрічах представників лівих політсил. Наприклад, 23 січня 2017 року він виступив на Європейській комуністичної зустрічі в Брюсселі.

Доказ перебування Симоненко в Європі надав депутат Леонід Ємець, який зараз знаходиться на сесії ПАРЄ в Страсбурзі. Він сфотографував і опублікував у Facebook знімок лідера українських комуністів, що сидить у їдальні асамблеї.

 

Як повідомлялося, 16 грудня 2015 Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Міністерства юстиції і заборонив діяльність Комуністичної партії України. Зараз КПУ оскаржує відповідне рішення в Київському апеляційному адміністративному суді.

У січні 2016 року Мін'юст заявив, що Вищий адмінсуд відмовив у відкритті провадження за касаційною скаргою КПУ, яка намагалася оскаржити свою заборону в Україні.

Вже в грудні 2016-го Компартія заявила, що Європейський суд з прав людини розпочав розгляд її скарги на зняття КПУ з виборів і заборону її діяльності.

"Українська правда" в Threads

Теми: КПУНАЗК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
КПУ
СБУ потрусила комуністів і "Русь єдину": обшуки в трьох містах
Громадський рух порахував майно Компартії, яке має конфіскувати держава
Суд знову розгляне справу щодо заборони КПУ
Останні новини
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
Усі новини...
Реклама: