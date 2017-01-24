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Порошенко: Ми можемо протистояти кібератакам з Росії

Вівторок, 24 січня 2017, 12:54
Порошенко: Ми можемо протистояти кібератакам з Росії
zn.ua

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна здатна протистояти кібератакам з Росії.

Про це він заявив під час зустрічі зі своїм фінським колегою Саулі Нііністьо в Гельсінкі.

"Росія здійснює кібератаки не тільки проти України, що було підтверджено. І у нас є дуже сильний кіберпідрозділ, тому Україна може протистояти (у перекладі, який наводився під час трансляції перекладач помилково сказав контратакувати - УП)", - заявив він, відповідаючи на питання журналіста.

Він додав, що Україна - не єдина мета хакерських атак з боку РФ, вся Європа і США теж страждають від нападів агресора, і це елемент гібридної війни. Тому, вважає президент, міжнародне співтовариство повинне вигадати нову структуру глобальної безпеки.

Як повідомлялося, під час поїздки в Давос Порошенко заявив, що покладає на президента РФ Володимира Путіна відповідальність за проблеми з глобальною безпекою.

За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, у 2016 році щомісяця на мережі НАТО проводилися в середньому 500 хакерських атак, що на 60% більше, ніж роком раніше.

Євген Кизилов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоРосіяхакери
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