Луценко: Росії не видаватимуть грузина-атошника

В України є всі підстави не передавати Росії грузина Гію Церцвадзе, який брав участь в бойових діях на сході України у складі добровольчих сил.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

Він розповів, що у 24 січня "особисто переговорив з Грузинським корпусом в складі ЗСУ, з Генпрокурором Грузії І.Шотадзе та представником грузинської опозиції Г. Таргамадзе".

"Їхні звернення, а також аналіз положень міжнародних конвенцій дає підстави не тільки для того, щоб Гія Тсерцвадзе був звільнений з-під арешту на час екстрадиційної перевірки, але й для подальшого рішення про відмову у видачі РФ людини, яка сприяла обороні України та Грузії від російської агресії", - написав Луценко.

Як відомо, у прокуратурі Києва повідомили, що в разі підтвердження участі Церцвадзе у бойових діях на сході України у складі добровольчих сил, Росії як країні-агресору відмовлять у його видачі.

17 січня Солом'янський райсуд Києва заарештував грузина Гію Церцвадзе, який воював добровольцем на боці сил антитерористичної операції.

Чоловіка оголосила у міжнародний розшук Росія за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних у 2003 році на території Сочі.

Українська правда