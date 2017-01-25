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Луценко: России не будут выдавать грузина-атошника

Среда, 25 января 2017, 15:12

В Украине есть все основания не передавать России грузина Гию Церцвадзе, который принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил.

Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Он рассказал, что у 24 января "лично переговорил с Грузинским корпусом в составе ВСУ, с генпрокурором Грузии И.Шотадзе и представителем грузинской оппозиции Г. Таргамадзе".

"Их обращение, а также анализ положений международных конвенций дает основания не только для того, чтобы Гия Тсерцвадзе был освобожден из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче РФ человека, который способствовала обороне Украины и Грузии от российской агрессии", - написал Луценко.

Как известно, в прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России как стране-агрессору откажут в его выдаче.

17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе, который воевал добровольцем на стороне сил антитеррористической операции.

Мужчину объявили в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Украинская правда

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Темы: РосcияАТОЛуценко
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