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Росіяни стали вдвічі швидше втрачати доходи

Середа, 25 січня 2017, 16:30

За 2016 рік доходи жителів Росії скоротилися на 5,9%, роком раніше ця цифра становила лише 3,2%.

Про це повідомляє РБК з посиланням на дані Росстату.

Таким чином, у порівнянні з 2015 роком темпи скорочення доходів прискорилися більш ніж на 84% або майже вдвічі.

При цьому порівняно з 2014 роком скорочення реальних доходів прискорилося більш ніж у вісім разів (було мінус 0,7%).

За підрахунками експертів Національного дослідницького університету "Вища школа економіки", у 2016 році труднощі з купівлею продуктів або одягу відчував 41% росіян (при цьому в 11% жителів країни грошей не вистачало навіть на продукти).

Реальні доходи росіян скорочуються вже три роки поспіль, а за останні 26 місяців статистики жодного разу не зафіксували навіть місячного їх приросту. В останній раз за підсумками окремого взятого місяця підвищення реальних доходів росіян в річному обчисленні було зафіксовано в жовтні 2014 року (плюс 2,1%).

Нагадаємо, російський віце-прем'єр Ольга Голодець в середині грудня 2016 року попереджала, що офіційна статистика сильно недооцінює кількість бідняків у РФ, і тих, хто сам вважає себе бідним, в країні набагато більше.

"У нас сильно розбігаються оцінка бідних статистична та оцінка за самовідчуттям людей. І якщо за статистичною оцінкою йде зростання бідності і становить 15%, що вже дуже погано для нас, то самовідчуття людей, воно набагато гірше. Якщо ми говоримо людині: ти не бідний, а він бідний, — це дуже важка ситуація", — заявила тоді Голодець.

Теми: Росіяекономіка
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