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Россияне стали вдвое быстрее терять доходы

Среда, 25 января 2017, 16:30

За 2016 год доходы жителей России сократились на 5,9%, годом ранее эта цифра составляла лишь 3,2%.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Таким образом, по сравнению с 2015 годом темпы сокращения доходов ускорились более чем на 84% или почти вдвое.

При этом по сравнению с 2014 годом сокращение реальных доходов ускорилось более чем в восемь раз (было минус 0,7%).

По подсчетам экспертов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян (при этом у 11% жителей страны денег не хватало даже на продукты).

Реальные доходы россиян сокращаются вот уже три года, а за последние 26 месяцев статистики ни разу не зафиксировали даже месячного их прироста. В последний раз по итогам отдельного взятого месяца повышение реальных доходов россиян в годовом исчислении было зафиксировано в октябре 2014 года (плюс 2,1%).

Напомним, что российский вице-премьер Ольга Голодец в середине декабря 2016 года предупреждала, что официальная статистика сильно недооценивает число бедняков в РФ, и тех, кто сам себя считает бедным, в стране гораздо больше.

"У нас сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка по самоощущению людей. И если по статистической оценке идет рост бедности и составляет 15%, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей, оно гораздо хуже. Если мы говорим человеку: ты не бедный, а он бедный, — это очень тяжелая ситуация", — заявила тогда Голодец.

Темы: Росcияэкономика
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