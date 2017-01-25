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Аваков: Впіймали банду, що крала автівки нардепів і чиновників

Середа, 25 січня 2017, 17:20

Нацполіція за сприянням СБУ та Генпрокуратури викрила злочинне угруповання, яке займалося викраденням автомобілів у 6 областях України.  

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами угруповання організувало "схему, за якою в країні декілька років діяло стійке ієрархічне об’єднання, яке спеціалізувалось на викраденнях дорогих автомобілів із подальшим поверненням за винагороду".

"По наявній у слідства на даний момент інформації, угрупування "працювало" у Києві, Львові, Хмельницькому, Житомирі, Івано-Франковської та Рівненської областях. Крім того, тільки у 2016 році і тільки у Києві цією "фірмою" було повернуто за винагороду власникам 67 авто, викрадених іншими злочинними угрупованнями", - додав він.

Аваков розповів, що наразі затримані п’ятеро ключових фігурантів.

"Проведено 48 санкціонованих обшуків, під час яких виявлено та долучено до матеріалів справи 8 елітних автомобілів, на яких пересувалися фігуранти, 1 нещодавно викрадений "Мерседес", десятки коштовних годинників, готівкові кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом, пристрої для зчитування сигналу з електронного ключа автомобілів, кілька десятків мобільних телефонів, наркотичні речовини та зброю", - написав він.

За його словами "засновником" афери виявився киянин 1979 року народження, колишній курсант Академії внутрішніх справ України, виключений з вишу за вживання наркотичних речовин.

"Він був учасником злочинних у групувань, які займалися розбоями, пограбуваннями та рекетом. У кримінальному світі фігурант відомий на прізвиська "Карп", "Псіх" та "Жид", а по службовим правоохоронним базам проходить за вчинення злочинів майнового характеру, незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків", - написав Аваков.

Він розповів, що викрадачі, після викрадення автівки повертали її власнику за гроші.

"Банда угонщиків, налагодивши тісні зв’язки у судовій структурі, СБУ, серед діючих працівників поліції, і відчуваючи свою безкарність настільки ввійшла в раж, що почала викрадати автомобілі у навіть у державних посадовців, серед яких: народні обранці та чиновники з Апарату Президента України", - написав він, не назвавши жодного прізвища.

Українська правда

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Теми: АваковМВСкримінал
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