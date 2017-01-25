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За корупцію затримали чиновника Житомирської ОДА та його посередника

Середа, 25 січня 2017, 22:33

Під час отримання хабара затримали керівника одного з управлінь Житомирської облдержадміністрації та його посередника.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Слідчі встановили, що посадовець вимагав від приватних підприємців Житомирського району неправомірну вигоду у розмірі 2500 доларів США за безперешкодну діяльність у сфері переробки лісосировини.

"Для одержання неправомірної вигоди чиновник залучив жителя Житомира. Посередника, після одержання ним зазначеної суми, затримано на території складських приміщень приватного підприємця, а посадовця – у центрі міста. Направомірну вигоду вилучено", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання обом затриманим запобіжного заходу, а також щодо відсторонення керівника управління від займаної посади.

Посадовцю загрожує позбавлення волі на термін 5-10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Українська правда

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Теми: ЖитомиркорупціяГенпрокуратура
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