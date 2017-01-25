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За коррупцию задержали чиновника Житомирской ОГА и его посредника

Среда, 25 января 2017, 22:33

При получении взятки задержали руководителя одного из управлений Житомирской облгосадминистрации и его посредника.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Следователи установили, что чиновник требовал от частных предпринимателей Житомирского района неправомерную выгоду в размере 2500 долларов США за беспрепятственную деятельность в сфере переработки лесосырья.

"Для получения неправомерной выгоды чиновник привлек жителя Житомира. Посредника, после получения им указанной суммы, задержали на территории складских помещений частного предпринимателя, а чиновника - в центре города. Направомирну выгоду изъяли", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения, а также об отстранении руководителя управления от занимаемой должности.

Должностному лицу грозит лишение свободы на срок 5-10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украинская правда

Темы: ЖитомиркоррупцияГенпрокуратура
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