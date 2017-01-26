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Через брак коштів оборонка відправляє у "відпустки", а техніка йде за кордон

Четвер, 26 січня 2017, 10:13

Українські військові не отримують сучасні танки "Оплот", бронемашини "Дозор-Б" та іншу новітню техніку через недофінансування з держбюджету.

 "Укроборонпром" муситиме відправити у неоплачувану відпустку більшість членів колективу Львівського бронетанкового заводу, заявили у держконцерні.

"На сьогодні можливості "Укроборонпрому" в кілька разів перевищують можливості державного бюджету України. Так, ми виконали державне оборонне замовлення на 100%, тобто віддали армії все, що вона замовляла", – зауважили в концерні.

"Але давайте говорити чесно: наше ДОЗ (державне оборонне замовлення – ред.) у кілька разів менше за обсяг коштів, передбачений програмою розвитку ОПК України. Говорячи простою мовою, держава здатна закривати лише мінімальні потреби, без інвестицій у виробництво, без інвестицій у технології", – йдеться в заяві "Укроборонпрому".

"Для порівняння – оборонний бюджет Росії майже 50 млрд дол, він більший за весь консолідований бюджет України", – додають у концерні.

В "Укроборонпромі" запевняють, що роблять усе можливе для мінімізації шкоди від браку бюджетних коштів.

І наголошують: "Інвестиції, спільні підприємства, трансферт технологій, наукові розробки – це ті інструменти, які підтримують конкурентоздатність нашої оборонки".

"Завдяки внутрішнім ресурсам ми самі, без державної допомоги вийшли на розробку та виробництво таких новинок, як "Дозор", "Фантом", "Горлиця". Навіть проект з виробництва М-16 в Україні – це не просто гвинтівка. Це спосіб залучити технології, принести в країну гроші, створити робочі місця, масштабувати промислову базу та експертизу наших працівників", – додають у концерні.

Також важливим чинником розвитку "оборонки" там називають експорт.

"Кожен проданий на експорт танк – це кілька танків для нашої армії коштом платників податків інших країн. Цю просту аксіому мають запам’ятати всі. Експорт дозволяє нам масштабувати виробництво, вкладати в нові верстати, навчати людей, піднімати їхню експертизу. Критикувати його можуть лише неуки та відверті вороги української незалежності", – заявили в "Укроборонпромі".

Раніше держконцерн презентував стратегію реформування оборонно-промислового комплексу Україні. Вона передбачає корпоратизацію, аудит, кластеризацію, захист технологій і запуск платформи розвитку інновацій.

У рамках стратегії "Укроборонпром" створить 5 кластерів із можливістю залученням приватних компаній: підприємства будуть структуровані по видах озброєння та військової техніки: авіаційна техніка; бронетанкова техніка; суднобудування й морська техніка; радіолокація, радіозв’язок, РЕБ; високоточна зброя  й боєприпаси.

За такою схемою вже створено перший авіабудівний кластер – Українську авіабудівну корпорацію – на фундаменті легендарного "Антонова".

"Українська правда" у Threads

Теми: зброявиробництвоармія
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