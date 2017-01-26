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Из-за нехватки денег оборонка отправляет в "отпуска", а техника идет за границу

Четверг, 26 января 2017, 10:13

Украинские военные не получают современные танки "Оплот", бронемашины " Дозор-Б" и другую новейшую технику из-за недофинансирования из госбюджета.

"Укроборонпром" будет вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск большинство членов коллектива Львовского бронетанкового завода, заявили в госконцерне.

"На сегодняшний день возможности "Укроборонпрома" в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Да, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала", – отметили в концерне.

"Но давайте говорить честно: наш ГОЗ (государственный оборонный заказ – ред.) в несколько раз меньше объема средств, предусмотренного программой развития ОПК Украины. Проще говоря, государство способно покрывать лишь минимальные нужды, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии", – говорится в заявлении "Укроборонпрома".

"Для сравнения – оборонный бюджет России почти 50 млрд долл, он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины", – добавляют в концерне.

В "Укроборонпроме" уверяют, что делают все возможное для минимизации вреда от недостатка бюджетных средств.

И подчеркивают: "Инвестиции, совместные предприятия, трансферт технологий, научные разработки – это те инструменты, которые поддерживают конкурентоспособность нашей оборонки".

"Благодаря внутренним ресурсам мы сами, без государственной помощи вышли на разработку и производство таких новинок, как "Дозор", "Фантом", "Горлица". Даже проект по производству М-16 в Украине – это не просто винтовка. Это способ привлечь технологии, принести в страну деньги, создать рабочие места, масштабировать промышленную базу и экспертизу наших работников", – добавляют в концерне.

Также важным фактором развития "оборонки" там называют экспорт.

"Каждый проданный на экспорт танк – это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, учить людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут лишь невежды и откровенные враги украинской независимости", – заявили в "Укроборонпроме".

Ранее госконцерн презентовал стратегию реформирования оборонно-промышленного комплекса Украине. Она предполагает корпоратизацию, аудит, кластеризацию, защиту технологий и запуск платформы развития инноваций.

В рамках стратегии "Укроборонпром" создаст 5 кластеров с возможностью привлечения частных компаний, предприятия будут структурированы по видам вооружения и военной техники: авиационная техника; бронетанковая техника; судостроение и морская техника; радиолокация, радиосвязь, РЕБ; высокоточное оружие  и боеприпасы.

По такой схеме уже создан первый авиастроительный кластер – Украинская авиастроительная корпорация – на базе легендарного "Антонова".

Темы: оружиепроизводствоармия
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