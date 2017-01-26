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Ужгородський віце-мер заявляє, що гроші не брав і не тікав

Четвер, 26 січня 2017, 11:33

Заступник міського голови Ужгорода Іштван Цап заявляє, що не вимагав гроші й перебуває в Україні.

Про це він пише у Facеbook 26 січня після появи новини про те, що Цап міг утекти до Угорщини чи іншої країни.

"Працюємо з нашими житомирськими партнерами по цілому ряду питань: встановлення в Ужгороді сучасних зупинок, впровадження е-квитка, придбання багатофункціональної прибиральної техніки", – заявив заступник керівника Ужгорода.

Цап пообіцяв розповісти все охочим із правоохоронних органів.

"Ніяких грошей не брав", – заявив чиновник.

"У Києві на нечищеному тротуарі (і там такі є!) впав телефон – деякий час зв'язок ускладнений через це. Без сенсацій", – додав він.

Як відомо, 25 січня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа викрили у вимаганні 40 тисяч гривень у підприємця за дозвіл приватизації землі.

Олена Рощенко, УП

Теми: місцева владахабар
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