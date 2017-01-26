Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ужгородский вице-мэр заявляет, что деньги не брал и не сбегал

Четверг, 26 января 2017, 11:33

Заместитель городского главы Ужгорода Иштван Цап заявляет, что не вымогал деньги и находится в Украине.

Об этом он пишет в Facеbook 26 января после появления новости о том, что Цап мог сбежать в Венгрию или другую страну.

"Работаем с нашими житомирскими партнерами по целому ряду вопросов: установление в Ужгороде современных остановок, внедрение е-билета, приобретение многофункциональной уборочной техники", – заявил заместитель руководителя Ужгорода.

Цап пообещал рассказать всё желающим из правоохранительных органов.

"Никаких денег не брал", – заявил чиновник.

"В Киеве на нечищенном тротуаре (и там такие есть!) упал телефон – некоторое время связь осложнена из-за этого. Без сенсаций", – добавил он.

Как известно, 25 января генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первого заместителя городского главы Ужгорода Иштвана Цапа уличили в вымогательстве 40 тысяч гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли.

Алена Рощенко, УП

Темы: местная властьвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
местная власть
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
Все новости...
Реклама: