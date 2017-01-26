За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції троє військовослужбовців зазнали поранень.

Про це на брифінгу у четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, але троє бійців отримали поранення. По одному поранено в Троїцькому і Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів, і ще одного – на луганському напрямку", – сказав полковник.

Українська правда