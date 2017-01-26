За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
Четверг, 26 января 2017, 11:59
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции трое военнослужащих получили ранения.
Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, но трое бойцов получили ранения. По одному ранены в Троицком и Авдеевке в результате вражеских обстрелов и еще один – на луганском направлении", – сказал полковник.
Украинская правда