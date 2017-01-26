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Число претендентів на керівника Нацполіції скоротилось до 10

Четвер, 26 січня 2017, 13:37

Консультаційна комісія з відбору голови Національної поліції відібрала 10 кандидатів із 43, яких запросять на співбесіду.

Про це 26 січня на прес-конференції повідомив секретар комісії Євген Захаров.

Захаров назвав прізвища 10 кандидатів, яких запросять на інтерв’ю:  В’ячеслав Аброськін, Леонід Антоненко, Олександр Берладін, Костянтин Бушуєв, Андрій Вишневський, Вадим Гіренко, Дмитро Головін, Сергій Князєв, Олексій Шевчук, Станіслав Людкевич.

Інтерв’ю кандидатів проходитимуть за графіком, по дві людини в день. Комісія планує закінчити інтерв’ю до 6 лютого.

За підсумками інтерв’ю комісія відбере 3 кандидатів, яких представлять міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Кандидатів відібрали за результатами резюме, мотиваційних листів і тестування.

Костянтин Бушуєв –  заступник Голови Нацполіції України.

Сергій Князєв очолює Департамент карного розшуку Нацполіції України.

В’ячеслав Аброськін очолює поліцію у Донецькій області, а Дмитро Головін – поліцію Одеської області.

Леонід Антоненко – депутат Київської міської ради, член фракції "Самопоміч". У 2015 році Антоненко очолював департамент реєстраційних питань і ліцензування Нацбанку.

Олександр Берландін – начальник договірного відділу – заступник начальника юридичної служби ТОВ "Промтоварний ринок" - ринок "Сьомий кілометр". Цей ринок пов’язують із екс-нардепом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком.

Андрій Вишневський – директор "Координаційного центру з надання правової допомоги".

Вадим Гіренко - перший заступник керівника Київської місцевої прокуратури №6 – Печерського району.

Олексій Шевчук – адвокат, а Станіслав Людкевич – гендиректор "Інвестиційної групи Інеко".

24 січня у тестуванні на посаду голови  Нацполіції брало участь 43 кандидати. Відомо, що в.о. голови Національної поліції Вадим Троян і керівник Нацполіції Києва Андрій Крищенко на тестування не з’явилися. Пізніше Троян і Крищенко повідомили, що зняли свої кандидатури з конкурсу.

Ірина Салій, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяМВС
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