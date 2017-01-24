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Троян і Крищенко не прийшли на тестування на посаду голови Нацполіції

Вівторок, 24 січня 2017, 13:25

В.о. голови Національної поліції Вадим Троян і керівник Нацполіції Києва Андрій Крищенко не з’явилися на тестування в рамках конкурсу на посаду голови Національної поліції.

Про це повідомляє Укрінформ.

У вівторок, 24 січня, на тестування загальних навичок прийшли 43 кандидати. Вони мали відповісти на 60 питань протягом години.

Серед присутніх були - заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв, начальник департаменту карного розшуку Нацполіції Сергій Князєв, начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, начальник головного управління НПУ в Одеській області Дмитро Головін та інші.

Результати конкурсу мають оприлюднити у четвер-пятницю цього тижня.

Як розповів Українській правді Директор департаменту з комунікації МВС Артем Шевченко, Троян і Крищенко зможуть пройти тестування пізніше, якщо зможуть довести, що мали поважні причини.

 "Якщо люди, які не з’явилися на тестування, нададуть документи, що не прийшли з поважних причин, то їм буде надана можливість доздати", - сказав Шевченко.

Водночас Шевченко стверджує, що йому невідомо, з яких причин Троян і Крищенко пропустили тестування.

Зв’язатися із Вадимом Трояном "Українській правді" не вдалося, оскільки обидва його телефони були відключені. Начальник відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Києві Оксана Блищик повідомила "Українській правді", що 24 січня Андрій Кришенко був на робочому місці. Причин неявки Крищенка на тестування у прес-службі не знають.

Як відомо, конкурсна комісія не допустила 20 з 64 претендентів до конкурсу на посаду керівника Національної поліції.

14 листопада 2016 року Хатія Деканоідзе подала у відставку з посади керівника Національної поліції, Кабмін задовольнив її прохання. Її обов'язки поки виконує перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян. 

15 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оголосив консультативний конкурс на посаду керівника Національної поліції.

Ірина Салій, УП

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