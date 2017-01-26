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День в АТО: Бойовики застосовують "Гради". Один військовий загинув

Четвер, 26 січня 2017, 18:57

Проросійські бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України з важкого озброєння. У четвер один український військовий загинув.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів вони (бойовики) вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Широкиному, Новогригорівці та Павлополю. По Широкиному вогонь вів і танк. По Новотроїцькому – снайпер", - сказано у повідомленні.

На Луганському напрямку по Новозванівці проросійські війська застосували РСЗВ БМ-21 "Град", випустивши у бік українських позицій 20 снарядів. Водяне та Попасну обстріляли з 82-міліметрових мінометів.

"На Донецькому напрямку використовували 82-міліметрові міномети, обстрілюючи наші позиції в районі Авдіївки. З гранатометів різних систем – Новозванівку та знову ж Авдіївку. Станом на 18.00 відбувся 31 обстріл", - повідомили у штабі АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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