День в АТО: Боевики применяют "Грады". Один военный погиб
Пророссийские боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины из тяжелого вооружения. В четверг один украинский военный погиб.
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они (боевики) вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино огонь вел также танк. По Новотроицкому - снайпер" , - говорится в сообщении.
На Луганском направлении по Новозвановке пророссийские войска применили РСЗО БМ-21 "Град", выпустив в сторону украинских позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82-миллиметровых минометов.
"На Донецком направлении использовали 82-миллиметровые минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем - Новозвановку и опять же Авдеевку. По состоянию на 18.00 состоялся 31 обстрел", - сообщили в штабе АТО.
Украинская правда