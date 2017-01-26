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Грузина-атошника, на якого полює Росія, випустили з СІЗО

Четвер, 26 січня 2017, 19:44

Гію Церцвадзе, який воював добровольцем в АТО, випустили із Лук'янівського СІЗО.

Про це повідомляє генпрокурор Юрій Луценко.

"Як і обіцяв - Гія Церцвадзе на свободі. Україна своїх не здає. В тому числі - якщо це свої грузини", - написав він на Facebook.

Адвокат Церцвадзе Ксенія Проконова підтвердила цю інформацію.

"Гію Церцвадзе випускають із СІЗО. Рішення прокуратури. Це зняття тимчасового арешту. Про заборону на видачу будемо говорити після закінчення екстрадиційної перевірки", - розповіла вона.

Як відомо, 17 січня Солом'янський райсуд Києва заарештував грузина Гію Церцвадзе, який воював добровольцем на боці сил антитерористичної операції.

Чоловіка оголосила у міжнародний розшук Росія за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних у 2003 році на території Сочі.

Раніше у прокуратурі Києва повідомили, що в разі підтвердження участі Церцвадзе у бойових діях на сході України у складі добровольчих сил, Росії як країні-агресору відмовлять у його видачі.

Українська правда

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Теми: АТОпрокуратураСІЗО
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