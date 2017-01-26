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Грузина-атошника, на которого охотится Россия, выпустили из СИЗО

Четверг, 26 января 2017, 19:44

Гия Церцвадзе, который воевал добровольцем в АТО, выпустили из Лукьяновского СИЗО.

Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко.

"Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины", - написал он в Facebook.

Адвокат Церцвадзе Ксения Проконова подтвердила эту информацию.

"Гию Церцвадзе выпускают из СИЗО. Решение прокуратуры. Это снятие временного ареста. О запрете на выдачу будем говорить после окончания экстрадиционной проверки", - рассказала она.

Как известно, 17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе, который воевал добровольцем на стороне сил антитеррористической операции.

Мужчину объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Ранее в прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих сил, России как стране-агрессору откажут в его выдаче.

Украинская правда

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Темы: АТОпрокуратураСИЗО
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