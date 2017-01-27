У штабі АТО уточнили, де минулої доби загинули двоє бійців
П'ятниця, 27 січня 2017, 12:05
За офіційними даними, за добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових.
Про це на брифінгу у п'ятниці повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу, на жаль, є втрати: двоє наших військовослужбовців загинули, поранених не було", – сказав полковник.
За словами Мотузяника, цих втрат сили АТО зазнали у Новотошківському та Широкиному внаслідок мінометних обстрілів противника.
Українська правда