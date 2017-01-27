Супрун поскаржилась на тиск і розповіла про візит поліції

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун поскаржилася на тиск з боку правоохоронних органів через передачу всіх закупівель ліків міжнародним організаціям.

Про це міністр повідомила у Facebook.

"24.01.2017 до нас у Міністерство приходив старший оперуповноважений департаменту захисту економіки Національної поліції України з метою доступу до документів. Ухвала, з якої по документи МОЗ прийшли слідчі - прострочена, її термін дії добіг кінця 19.01.2017", - зазначила Супрун і оприлюднила посилання на ухвалу суду.

"Національна поліція розслідує як Програма розвитку ООН закуповувала для МОЗ ліки за 7 державними програмами. На думку тих, хто ініціював слідство - за завищеними цінами. Дивним чином подібні припущення розходяться з підрахунками громадських організацій та Міністерства", - написала Супрун.

"Боротьба з нашою командою і рішеннями тільки набирає обертів, і в будь-який момент робота міжнародних організацій та увесь закупівельний цикл можуть бути паралізовані", - вважає Супрун.

При цьому Уляна Супрун вказала на те, що у справі екс-керівника МОЗ часів Януковича Раїси Богатирьової останні ухвали слідчі брали 2 роки тому. Супрун наголосила, що саме схеми та переплати МОЗ часів Багатирьової змусили Україну вдатися до закупівлі ліків через міжнародні організації.

За версією поліції, ПРООН закупило ліки за цінами, які на 50% перевищують середньоєвропейські ціни та на 20-40% перевищують середні ціни в Україні. При цьому ПРООН не виконала умов договору та поставила тільки 75% від запланованого обсягу ліків.

На початку 2017 року навколо МОЗ розгорівся гучний фейсбук-скандал.

Кардіохірург Борис Тодуров публічно звинуватив МОЗ у зриві закупівель необхідних препаратів, а також відмові Інститутові відкрити філії у Донецькій та Луганській областях.

На ці звинувачення МОЗ відповів: цього року всі препарати для Інституту серця вперше закуплять міжнародні організації, а не Міністерство охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив 17 січня, що має намір проводити політичні консультації з призначення міністра охорони здоров'я.

Українська правда