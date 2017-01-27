Супрун пожаловалась на давление и рассказала о визите полиции

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пожаловалась на давление со стороны правоохранительных органов из-за передачи всех закупок лекарств международным организациям.

Об этом министр сообщила в Facebook.

"24.01.2017 к нам в Министерство приходил старший оперуполномоченный департамента защиты экономики Национальной полиции Украины с целью доступа к документам. Постановление, с которым за документами МОЗ пришли следователи - просроченное, его срок действия истек 19.01.2017", - отметила Супрун и обнародовала ссылку на решение суда.

"Национальная полиция расследует как Программа развития ООН закупала для Минздрава лекарства за 7 государственными программами. По мнению тех, кто инициировал следствие - по завышенным ценам. Странным образом подобные предположения расходятся с подсчетами общественных организаций и Министерства", - написала Супрун.

"Борьба с нашей командой и решениями только набирает обороты, и в любой момент работа международных организаций и весь закупочный цикл могут быть парализованы", - считает Супрун.

При этом она указала на то, что по делу экс-руководителя МОЗ времен Януковича Раисы Богатыревой последние решения следователи брали 2 года назад. Супрун подчеркнула, что именно схемы и переплаты МОЗ времен Багатыревой заставили Украину закупать лекарств через международные организации.

По версии полиции, ПРООН закупила лекарства по ценам, которые на 50% превышают среднеевропейские цены и на 20-40% превышают средние цены в Украине. При этом ПРООН не выполнила условий договора и поставила только 75% от запланированного объема лекарств.

В начале 2017 вокруг МЗ разгорелся громкий фейсбук-скандал.

Кардиохирург Борис Тодуров публично обвинил Минздрав в срыве закупок необходимых препаратов, а также отказе Институту открыть филиалы в Донецкой и Луганской областях.

На эти обвинения МОЗ ответил: в этом году все препараты для Института сердца впервые закупят международные организации, а не Министерство здравоохранения.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил 17 января, что намерен проводить политические консультации по назначению министра здравоохранения.

Украинская правда