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Луценко розповів, хто почав перестрілку в Княжичах

Неділя, 29 січня 2017, 20:58
Луценко розповів, хто почав перестрілку в Княжичах

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що першим стрілянину в ході подій у Княжичах Київської області, в результаті чого загинули п'ятеро правоохоронців, відкрив співробітник Держслужби охорони, вистріливши в повітря.

"По тому, що ми бачимо на відео, першим вистрілив співробітник Держслужби охорони, який перебував за кам'яною стіною від майбутнього місця перестрілки", - сказав генеральний прокурор в коментарі телеканалу "1+1" у неділю.

За його словами, співробітник Держслужби охорони вистрілив в повітря, після чого почалася перестрілка між співробітниками правоохоронних органів.

Також Луценко додав, що є ймовірність, що будинок в Княжичах, який намагалися пограбувати злочинці, міг бути пограбований повторно - співробітники Держслужби охорони могли винести з нього елітний алкоголь.

Як повідомлялося, під час спецоперації Нацполіції та Корпусу оперативно-раптового дії (КОРД) із затримання грабіжників в с.Княжичі під Києвом рано вранці 4 грудня 2016 року через непередбачені обставини сталася перестрілка зі співробітниками Броварського відділу поліції охорони, під час якої загинули 5 правоохоронців.

Луценко повідомив, що слідчі Генпрокуратури вбачають в діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості, яка призвела до особливо тяжких наслідків. За словами Луценка, команда направити КОРД була неправильною.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 8 людей звільнили і ще близько 12 покарають дисциплінарним стягненням за результатами розслідування перестрілки правоохоронців в с.Княжичі.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяЛуценко
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