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Бій за авдіївську промзону в неділю йшов безперервно 19 годин – штаб

Понеділок, 30 січня 2017, 12:03

Бій за авдіївську промзону 29 січня тривав безперервно протягом 19 годин.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Полковник повідомив деталі перебігу бойових дій:

"Під час жорстоких боїв за авдіївську промзону, противник активізувався на флангах. Під час ранкових сутінків противник намагався атакувати сили АТО, що займають позиції в районі Кам’янки та Крутої Балки. Бій тривав 1 годину. Через кілька годин на цих же рубежах, російсько окупаційні війська організували 2 мінометних обстріли, випустивши понад 30 мін", – сказав Мотузяник.

Дещо пізніше, після 13 години, окупанти атакували позицію "Шахта Бутівка" з боку Спартака.

"Це був відволікаючий удар з метою розпорошити сили АТО і ускладнити управління військами в боях за авдіївську промзону. Ця агресивна провокація також завершилася невдало для противника", – повідомив Мотузяник.

"В підсумку вчора бій за авдіївську промзону тривав безперервно протягом 19 годин. При цьому, за підрахунками Генерального штабу, було випущено кілька сотень снарядів та мін", – зазначив він.

При цьому, за словами Мотузяника, бойові дії досі не завершилися, а продовжуються й у понеділок.

"Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли сил АТО з мінометів, танків та гармат, і підтягли до фронту реактивну артилерію", – зазначив полковник.

За даними Генштабу внаслідок бойових дій 29 січня, за попередньої інформацією, 5 українських військовослужбовців загинули, 14 – отримали поранення і травми.

"Майже всіх втрат українські війська зазнали під час важких боїв у Авдіївці" – зазначив Мотузяник.

Українська правда

Теми: АТО
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