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Гройсман: постачанню вугілля з ОРДЛО немає альтернативи

Вівторок, 31 січня 2017, 00:01

Отриманню вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі на даний момент немає альтернативи.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив в ефірі ICTV, відповідаючи на питання про блокаду залізничного сполучення з неконтрольованою частиною Луганської області, передає Інтерфакс-Україна.

"Це наша земля, це наші надра, всі підприємства зареєстровані на українській землі - нашій, контрольованій і я не бачу сьогодні іншого варіанту, окрім як отримувати це вугілля. Все інше, це необхідно нам робити модернізацію, потрібно переходити на інші види вугілля, потрібно робити багато інших речей, але це все займає час, а люди хочуть сьогодні включити світло, сьогодні підігріти їжу, сьогодні користуватися побутовою технікою", - сказав прем'єр.

За його словами, Україна споживає 24 млн тонн енергетичного вугілля, 9 млн тонн вугілля групи "А", який використовується на ТЕС, видобувається на непідконтрольній території.

"Необхідно на всі речі дивитися абсолютно відкрито і якщо хтось радіє, що він перекрив українцям електроенергію - я дуже цим занепокоєний і хочу підкреслити - ми зробимо все для того, щоб вугілля в Україні було досить для потреб населення і виробництва електроенергії", - сказав Гройсман.

Як відомо, 25 січня ветерани АТО заблокували залізницю Луганськ-Лисичанськ-Попасна на ділянці Гірське-Золоте, а також станцію "Світланове" для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Блокпост блокади дістав назву "Редут Богдана".

Прокуратура 26 січня відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці в Луганській області на лінії розмежування за ч.1 ст.279 Кримінального кодексу України (блокування транспортних комунікацій).

В понеділок, 30 січня, активісти демонтували ділянку залізничної колії на лінії розмежування з самопроголошеною "ЛНР" в Луганській області.

"Українська правда" у Threads

Теми: вугілляДонбасГройсман
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