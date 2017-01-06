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Трамп вважає звинувачення Росії в кібератаках "полюванням на відьом"

П'ятниця, 6 січня 2017, 18:22

Обраний президент США Дональд Трамп назвав "полюванням на відьом" звинувачення Росії в хакерських атаках з боку нинішньої американської адміністрації.

Про це він сказав в п'ятницю в інтерв'ю The New York Times.

Відзначається, що Трамп говорив з журналістами по телефону за три години до брифінга керівництва розвідки щодо російських кібератак на американські політичні інституції.

На питання, чому, на його думку, так багато уваги приділяється російським кібератакам, обраний президент сказав, що мотивація була політичною:

"Вони зазнали нищівної поразки на виборах. Я виграв більше округів, ніж Рональд Рейган. Їм дуже соромно за це. До певної міри, це полювання на відьом. Вони просто зосередилися на цьому", – заявив Трамп.

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Як відомо,  ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

У зв’язку з цим 29 грудня США запровадили нові санкції проти Москви. Держдепартамент оголосив персонами нон-грата 35 російських дипломатів, серед яких є співробітники ГРУ РФ.

Трамп неодноразово висловлював сумнів у тому, що Росія втручалася у хід президентських виборів.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАТрампРосія
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