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Азаров хоче довести «держпереворот» у міжнародних судах

Понеділок, 9 січня 2017, 03:25

Колишній прем'єр-утікач Микола Азаров звертатиметься до міжнародних судів після оголошення московським судом подій 2014 року в Україні державним переворотом.

Про це він заявив російському виданню "Известия".

Повідомляється, що розгляд в московському суді був ініційований так званим "Комітетом порятунку України". Як заявив Азаров, рішення московського суду має велике значення і дозволить звернутися в міжнародні інстанції.

"Ми обов'язково будемо робити подальші кроки. Зараз ми плануємо звернутися до міжнародних судів і представити всі ті дані, які розглянуті в Москві в якості вихідних матеріалів. Це свідчення, великий пласт документів. Ми сподіваємося також, що українські суди, хоча вони нам спочатку і відмовили, під напором наявних доказів будуть змушені прийняти до розгляду наші позови", - сказав він.

Азаров також вважає за можливе створення "уряду у вигнанні", якщо складуться необхідні передумови.

За його словами це станеться, коли влада в Україні "не зможе виконувати свої функції, а народ зажадає альтернативної влади".

Як повідомлялося, Дорогомиловский суд Москви задовольнив позов екс-депутата Верховної Ради Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом.

Як відомо, у липні 2015 року екс-прем'єр-утікач Микола Азаров вирішив заснувати "Комітет порятунку України", який буде його "урядом у вигнанні".  

В ході презентації "Комітету" представили  "альтернативного кандидата в президенти", яким став регіонал Володимир Олійник.

Сам Азаров став "альтернативним прем'єром". Займатися економікою в Азарова буде екс-нардеп Ігор Марков, якого за часів прем'єрства Азарова позбавили мандата і посадили у в'язницю. Інформаційну підтримку віддали в руки шоумена-сепратиста Юрія Кота. "Рятувати Україну" разом з Азаровим будуть й інші "видатні діячі" сепаратистського руху, як-то Олег Царьов.

У серпні ГПУ порушила кримінальну справу за фактом заяв "Комітету порятунку України". 

"Українська правда" у Threads

Теми: АзаровРосія
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