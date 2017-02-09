Гетемюллер: Країни НАТО одностайні щодо підтримки України

Країни НАТО одностайні щодо підтримки України з огляду на загострення ситуації на Донбасі.

Про це заявила заступниця генсека Альянсу Роуз Геттемюллер після зустрічі з українським прем'єром Володимиром Гройсманом, пише DW.com.

За словами Геттемюллер, під час проведення засідання Ради Україна-НАТО напередодні панувала "одностайність" щодо України. Київ має "значну підтримку з боку всіх союзників (по НАТО. - Ред.)", - сказала Геттемюллер.

Вона також повідомила про "глибоке занепокоєння" НАТО через нещодавнє загострення ситуації на Донбасі, назвавши ці бої найтяжчими за останні два роки. Гетемюллер наголосила, що НАТО не визнає незаконної анексії Криму Росією й засуджує спроби Москви дестабілізувати ситуацію в Україні.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Гройсман відзначив плідність зустрічі з Геттемюллер, на якій був відзначений ряд нових питань, які можуть бути двигуном двостороннього співробітництва. Одним з них була суттєва підтримка Державної служби з надзвичайних ситуацій України для забезпечення ефективної внутрішньої безпеки в країні у зв'язку з російською агресією.

"Ми обговорили, що можемо підвищувати нашу співпрацю в цій сфері, - навчання наших військових, робота з трастовими фондами, які в рамках програми співпраці надають технічну підтримку України", - повідомив прем'єр.