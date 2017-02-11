Кличко хоче збудувати два сміттєпереробних комбінати

Київська влада веде переговори щодо будівництва двох сміттєпереробних комбінатів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Що стосується сортування сміття, то для цього потрібні сміттєпереробні комбінати, яких у нас зараз немає. Ми зараз ведемо переговори про те, щоб збудувати два такі комбінати. Один – ближче до Києва, а інший – на полігоні, на який вивозиться сміття, де ситуація також дуже критична", - сказав він.

"У цьому році у нас повинні закінчитися переговори. Після цього нам потрібно буде 1,5–2 роки для того, щоб завод почав працювати", - зазначив мер.

За його словами, Київ не хоче потрапити в таку ж складну ситуацію, в яку потрапив Львів.

Мер також заявив, що влада збирається модернізувати сміттєпереробний завод "Енергія", розташований біля Харківського масиву.

За словами Кличка, зараз сміттєзвалища призводять не тільки до забруднення середовища, але й становлять велику небезпеку для тих людей, які живуть біля них.

"Зараз ми говоримо про модернізацію заводу "Енергія", куди ми зможемо поставити нове, сучасне обладнання. Так сталося, що завод зараз вже опинився в зоні проживання, тому що поруч Харківський масив. Ніяких викидів у заводу не буде, завод не зможе завдавати шкоди мешканцям цього району", - обіцяє мер.

Він також анонсував встановлення навесні "втоплених" баків для сміття в історичному центрі Києва.

"У центрі міста, де історичні пам’ятки, а поряд стоять баки зі сміттям, – виглядає не дуже привабливо. І зараз перед "Євробаченням", якщо ми хочемо зробити наше місто "туристичною Меккою", нам потрібно запровадити сучасні технології. Навесні ми вже будемо презентувати "втоплені" баки, тільки зверху стоїть урна. Об’єм цього баку, який стоїть під землею, дуже великий", - розповів мер.

За словами Кличка, такі баки потрібно вивозити, але від них немає запаху, вони виглядають "привабливо і сучасно".

Українська правда