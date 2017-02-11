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Кличко хочет построить два мусороперерабатывающих комбината

Суббота, 11 февраля 2017, 20:42

Киевская власть ведет переговоры о строительстве двух мусороперерабатывающих комбинатов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Радио Свобода.

"Что касается сортировки мусора, то для этого нужны мусороперерабатывающие комбинаты, которых у нас сейчас нет. Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы построить два таких комбината. Один - ближе к Киеву, а другой - на полигоне, на который вывозится мусор, где ситуация также очень критическая", - сказал он.

"В этом году у нас должны закончиться переговоры. После этого нам нужно будет 1,5-2 года для того, чтобы завод начал работать", - отметил мэр.

По его словам, Киев не хочет попасть в такую же сложную ситуацию, в которую попал Львов.

Мэр также заявил, что власть собирается модернизировать мусороперерабатывающий завод "Энергия", расположенный возле Харьковского массива.

По словам Кличко, сейчас свалки приводят не только к загрязнению среды, но и представляют большую опасность для людей, которые живут возле них.

"Сейчас мы говорим о модернизации завода "Энергия", куда мы сможем поставить новое, современное оборудование. Так случилось, что завод сейчас уже оказался в зоне проживания, потому что рядом Харьковский массив. Никаких выбросов у завода не будет, завод не сможет наносить вред жителям этого района", - обещает мэр.

Он также анонсировал установление весной "утопленных" баков для мусора в историческом центре Киева.

"В центре города, где исторические памятники, а рядом стоят баки с мусором, - выглядит не очень привлекательно. И сейчас перед "Евровидением", если мы хотим сделать наш город "туристической Меккой", нам нужно внедрить современные технологии. Весной мы уже будем презентовать "утопленные" баки, только сверху стоит урна. Объем этого бака, который стоит под землей, очень большой", - рассказал мэр.

По словам Кличко, такие баки нужно вывозить, но от них нет запаха, они выглядят "привлекательно и современно".

Украинская правда

Темы: Виталий КличкоКиев
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