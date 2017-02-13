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Команда НТКУ, що готувала "Євробачення", йде з проекту

Понеділок, 13 лютого 2017, 15:21

Частина працівників "Національної суспільної телерадіокомпанії України", що готувала проведення в "Євробачення 2017" заявило про вихід із проекту.  

Про це йдеться у заяві від імені "НСТУ".

"Ми, команда "Євробачення", для яких цей Конкурс став не тільки частиною нашої роботи, але й частиною життя, офіційно повідомляємо, що ми залишаємо цей проект і припиняємо роботу над підготовкою до проведення Конкурсу", - сказано у заяві.

Причиною такого рішення, як сказано у заяві, є конфлікт із керівництвом НТКУ.

"У грудні після забезпечення нашої команди підтвердженням від ЄМС про те, що  "Євробачення-2017" дійсно відбудеться в Києві, у нас забрали наші повноваження, призначивши нового фактичного керівника Конкурсу в Україні, якого наділили повним контролем усіх аспектів "Євробачення" в Україні. Це призначення і дії, які його супроводжували, зупинили на два місяці роботу над проектом, робота нашої команди була повністю заблокована", - сказано у заяві.

Також вказується, що за цей час, "окрім презентації результатів роботи нашої команди, проведеної за період вересень–грудень 2016 року, нове керівництво Конкурсу не було проведено жодної реальної дії для реалізації проекту в потрібні терміни".

Команда, що йде, заявляє, що "не може прийняти подібне призначення і не вбачає можливості продовжувати свою роботу в проекті з підготовки та проведення "Євробачення" в Україні".

"Наша альтернативна та компромісна пропозиція стосовно  розподілу повноважень і сфер відповідальності всередині команди "Євробачення", на жаль, не знайшла підтримки в керівництва  ПАТ "НСТУ". У зв’язку з цим повідомляємо, що відома вам протягом багатьох місяців роботи команда з підготовки до "Євробачення" не бачить більше можливості продовжувати роботу над Конкурсом на запропонованих нам умовах", - йдеться у заяві.

Водночас, один із менеджерів, що був у складі команди з підготовки "Євробачення" Денис Блощинський на своїй сторінці у Facebook оприлюднив список підписантів цієї заяви. Зокрема, серед 21 осіб перший заступник гендиректора НСТУ Олександр Харебін, і заступник гендиректора Вікторія Романова.

Як відомо, 19 січня 2017 року публічне акціонерне товариство "Національна суспільна телерадіокомпанія України" зареєстровано як юридичну особу і припинено юридичну особу НТКУ.

Українська правда

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Теми: ЄвробаченнясуспільствоЗМІ
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