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Одеський суд "відбілює" свого голову-порушника, УП публікує протокол

Вівторок, 14 лютого 2017, 17:41

Одеський окружний адмінсуд заявив, що відео за участю голови суду Олега Глуханчука, яке підтверджує факт його нетверезого водіння, оприлюднили з метою "дискредитації" судді. В УП є копія протоколу, що підтверджує його вину.    

Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду у вівторок.

"Насправді суддя за кермом автомобіля не перебував, а знаходився на пасажирському сидінні. Крім того, достовірність відео, розповсюдженого через мережу YouTube, викликає сумніви. Запис відтворюється не з початку події, є фрагментарною, тобто нарізкою із різних кадрів, що відображає упереджену позицію щодо учасників інциденту", - йдеться у заяві суду.

В суді заявили, що вважають оприлюднення даного відео "протиправним та здійсненим з метою дискредитації голови суду", а також на підривання "авторитету судової влади".

При цьому в суді підкреслили, що зацікавлені в "об'єктивному висвітленні ситуації".

В наявності в "Української правди" є протокол про адмінпорушення, скоєного Глуханчуком.

 
Українська правда

Окремі відомості у ньому заретушовані з огляду на конфіденційну інформацію. Джерела у правоохоронних органах наполягають, що протокол оформлений саме на нього.

В протоколі вказується, що він виписаний на водія, що працює в Одеському окружний адмінсуді і був у нетверезому стані.   

Як відомо, у суботу в Одесі поліція зупинила голову Одеського окружного адмінсуду Олега Глуханчука, який керував автом у стані алкогольного сп'яніння.

Також було оприлюднене відео спілкування Глуханчука і Миколи Шурди, що був у авто, із працівниками поліції.

Українська правда

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Теми: судполіціяОдеса
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