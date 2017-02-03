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Ремонтники чекають тиші, щоб дати в Авдіївку електрику

П'ятниця, 3 лютого 2017, 12:22

Ремонтні бригади чекають припинення обстрілів, щоб почати відновлення енергопостачання в Авдіївку.

Про це сказав Віце-прем'єр Геннадій Зубко під час засідання держкомісії з питань безпеки та надзвичайної ситуації в Авдіївці.

"Зараз головним для всієї країни залишається відновлення енергопостачання (до Авдіївки –ред..) Зараз йде підготовча робота і ремонтні бригади стоять практично на вході в зону, для того щоб  відновити енергопостачання", - сказав він.

За його словами, станом на ранок в районі Авдіївки не вщухали обстріли.

Як відомо, у п'ятницю голова Донецької області Павло Жебрівський повідомив, що Російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки.

В ОДА "Українській правді"  повідомили, що режим погоджений з 7 до 18 години.  

Про стан справ в Авдіївці і про причини загострення можна прочитати тут. 

Олександр Шумілін, УП

  

Теми: АвдіївкаДонбас
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