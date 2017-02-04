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Розвідка: Росія поставила Захарченку ультиматум

Субота, 4 лютого 2017, 12:34
Розвідка: Росія поставила Захарченку ультиматум

Представники Міністерства оборони і Генерального штабу ЗС РФ попередили керівників так званої "ДНР", що в разі втрати контролю над Ясинуватським плацдармом вони будуть зміщені зі своїх посад.

Про це повідомив на брифінгу в суботу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник з посиланням на дані військової розвідки.

За його словами, військово-політичне керівництво РФ намагається примусити лідерів тимчасово окупованих територій України до активізації бойових дій.

"Вчора у Харцизську вранці відбулася нарада між так званим главою "ДНР" Олександром Захарченком та військовими кураторами з Міністерства оборони і Генерального штабу ЗС РФ. Один із представників Росії в ультимативній формі попередив керівництво так званої "ДНР", що у разі втрати контролю над Ясинуватським плацдармом останні будуть зміщені зі своїх посад", - сказав Мотузяник.

Розвідка також повідомляє, що в п'ятницю 8 бойовиків так званого 9 окремого мотострілецького полку морської піхоти "Новоазовськ" самовільно залишили передові позиції зі зброєю.

"Аби зменшити кількість випадків дезертирства у лавах бойовиків, начальник штабу так званої "ДНР" розпорядився встановлювати в тилових районах блокпости з метою виявлення бойовиків, які самовільно залишають бойові позиції", - сказав Мотузяник.

Як повідомлялося, у п'ятницю Головне управління розвідки заявило, що 2 лютого ватажок бойовиків так званої "ДНР" Захарченко віддав розпорядження відправити на лінію зіткнення особовий склад зі складу підрозділу особистої охорони.

Українська правда

Теми: розвідкаДНРРосія
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