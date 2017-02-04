Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики порушили режим тиші біля Авдіївки: обстріляли електриків

Субота, 4 лютого 2017, 15:47
Бойовики порушили режим тиші біля Авдіївки: обстріляли електриків

Роботи з відновлення електропостачання до Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції перервано: бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи.

Про це йдеться у повідомленні місії ОБСЄ та віце-прем’єра Геннадія Зубка.

"ДФС: роботи перервано. Режим припинення вогню порушено. Цивільне населення продовжує страждати. Припиніть вогонь зараз", - заявили у СММ ОБСЄ.

Як повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко, віце-прем’єр Геннадій Зубко поінформував главу держави про те, що відновити ремонтні роботи біля Авдіївки не вдалося через прицільний вогонь бойовиків. 

"Попри режим тиші, російські бойовики обстріляли українських електриків, які проводили ремонтні роботи для відновлення постачання електроенергії до Авдіївки. ... Відновити ремонтні роботи не вдалося через прицільний вогонь. Відповідну інформацію надіслано ОБСЄ та нашим міжнародним партнерам. Україна вимагає від Росії негайно припинити вогонь", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше у місії ОБСЄ заявили, що 4 лютого ДержНС розміновує дорогу до місця пошкоджень, щоб відновити електропостачання Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції.

За даними ДержНС, о 12:00 для проведення робіт щодо розмінування та подальшого ремонту високовольтних ліній направлені піротехнічний підрозділ та бригади ТОВ "ДТЕК високовольтні мережі".

Теми: АвдіївкаДонбасОБСЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Авдіївка
Росіяни намагались наступати на 4 напрямках, але безуспішно − Генштаб
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: влучили у багатоповерхівку, 2 поранених
Росіяни 12 разів масовано обстріляли центр Авдіївки
Останні новини
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
Усі новини...
Реклама: