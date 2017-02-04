СЦКК: За 5 діб по Авдіївці випустили 7500 боєприпасів

За час загострення протистояння біля Авдіївки бойовики випустили понад 7500 боєприпасів з важкого озброєння та 13 разів здійснювали штурмові дії проти позиції ЗСУ та населення в районі Авдіївки.

Як повідомляє прес-центр Міноборони України, про це 4 лютого заявив керівник української сторони СЦКК Анатолій Петренко.

"Протягом останніх 5 діб російсько-окупаційні війська 13 разів здійснювали штурмові дії, спрямовані проти підрозділів Збройних Сил України та мирного населення в районі Авдіївки. Понад 7 500 боєприпасів було випущено по Авдіївці з важкого озброєння. 3 доби, переважно вночі, велися обстріли жилих масивів. Загалом 345 тон боєприпасів - це 8 заповнених вагонів, було випущено по позиціях сил АТО та мирних мешканцях Авдіївки", - заявив він.

Петренко додав, що ситуація в Авдіївці залишається "надзвичайно складною та напруженою, але повністю контрольованою Збройними Силами України".

"Йде масове застосування важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, йдуть штурмові дії проти позицій ЗСУ, застосування важкого озброєння по житловим кварталам, руйнування цивільної інфраструктури, є жертви серед місцевого населення та серед військовослужбовців ЗСУ", - зазначив Петренко.

"ЗСУ готові до будь-якого варіанту розвитку подій, але водночас докладають усіх зусиль аби відбулося зниження напруги та продовжилося виконання Мінських домовленостей", - зазначив представник української сторони СЦКК.