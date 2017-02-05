В Авдіївці є газ і тепло, вода за графіком – Жебрівський

В Авдіївці Донецької області є газ і теплопостачання, вода подається за графіком.

Про це повідомив у неділю в Facebook голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Газ і теплопостачання у квартирах Авдіївки є, воду подаємо по графіку. Лікарня та Укртелеком працюють у штатному режимі. Підрозділи національної поліції працюють у посиленому режимі для забезпечення порядку у місті", - написав він.

За словами Жебрівського, ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно, але були поодинокі обстріли на околицях міста.

Він також повідомив, що за 7 днів загострення ситуації – від 29 січня до 4 лютого – з міста виїхало 248 людей.

"Сьогодні зранку відправили з Авдіївки один автобус із мешканцями, які виявили бажання залишити місто. Сьогодні на виїзд було записано 36 осіб, з них- 18 дорослих, 18- дітей. Якогось ажіотажу на виїзд із міста немає. Людей, які виїжджають із Авдіївки, розміщують переважно в санаторіях "Святі Гори", "Смарагдове містечко" та "Перлина Донеччини", - написав Жебрівський.

Він також навів оновлені дані щодо руйнувань, завданих бойовиками від 31 січня.

"Станом на 8:00 5 лютого задокументовано 179 пошкоджень різного ступеня у приватних будинках і квартирах міста. Із них – 133 у приватному секторі, 25 квартир у багатоповерхівках. Пошкоджено також 7 приватних гаражів, 3 автомобілі, магазин та залізничні колії на станції Авдіївка", - повідомив голова Донецької ОВЦА.

Разом з тим, Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що станом на 10:00 5 лютого з міста Авдіївка евакуйовані 290 осіб (з них 42 особи похилого віку та 135 дітей), протягом доби — 24 особи (з них 11 дітей).

На даний час до мобільних пунктів обігріву, з початку їх функціонування, звернулися 10 580 особи, харчування здійснюється 3 польовими кухнями. Організована та проводиться видача населенню міста гуманітарної допомоги у вигляді продуктових та промислових наборів у пакетах, наразі видані 5133 наборів. За добу видано 7 т овочів, 800 буханок хліба, ковдри, матраци та свічки.

Українська правда