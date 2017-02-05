Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У суботу в Авдіївці було спокійніше, поранено двох військових

Неділя, 5 лютого 2017, 12:00
У суботу в Авдіївці було спокійніше, поранено двох військових

За минулу добу загиблих внаслідок бойових дій серед українських військових немає, двоє отримали поранення в Авдіївці.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

Він відзначив певну деескалацію ситуації в зоні АТО в суботу.

"Вчора вперше за тиждень в Авдіївці бойові дії вийшли з цілодобового режиму. З перервами, противник вів вогонь близько 11 годин, решту дня було відносно спокійно. Під час кожного обстрілу окупанти застосовували важке озброєння", - повідомив Мотузяник.

За його словами, обстановка дещо загострилася після 16 години. Противник двома групами (в кожній – близько 10 осіб) атакував українські позиції зі східного та південно-східного напрямків.

"Бій тривав кілька годин і завершився вдало: ми утримали опорний пункт, і не понесли втрат. Атака супроводжувалися масовим обстрілом з боку Ясинуватої. Противник застосовував все наявне важке озброєння, окрім "Градів", - сказав речник Міноборони.

За його словами, на Донецькому напрямку було зафіксовано 14 обстрілів, 9 з яких із важкого озброєння. На Луганському напрямку – 12 обстрілів, половина з важкої зброї. На Маріупольському напрямку – 25, 4 з них із застосуванням важкого озброєння.

Українська правда

Теми: АТОАвдіївка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
Усі новини...
Реклама: