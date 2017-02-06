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У неділю ворог не штурмував Авдіївку, бої тривали 11 годин – штаб

Понеділок, 6 лютого 2017, 12:21

Минулої доби бойові дії тривали під Авдіївкою Донецької області 11 годин із перервами.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Загалом бойові дії з перервами тривали близько 11 годин, причому основне загострення почалося у другій половині дня і тривало до пізнього вечора. Зазначимо до штурмових дій вчора ворог не вдавався", – сказав полковник.

"Під час кожного обстрілу, який вівся з боку Ясинуватої та Яковлівки противник застосовував важке озброєння. Зараз в Авдіївці пошкоджено 12 будинків", – додав він.

За словами Мотузяника, тимчасові перерви в обстрілах принесли результат: поновлено електропостачання міста.

"Незважаючи на певну деескалацію в порівнянні з серединою минулого тижня, окупанти не полишають своїх агресивних намірів: масово застосовується важка зброя, яку противник зосередив на передовій та у своїй прифронтовій смузі", – сказав полковник.

"Як і раніше вкрай неспокійна обстановка на флангах Авдіївки, зокрема в районах Кам'янки та позиції "Шахта Бутівка". Аналогічна ситуація – на Світлодарській дузі та в районі донецького летовища", – розповів речник АТО.

Мотузяник зазначив, що українській війська вели вогонь у відповідь.

Всього на донецькому напрямку минулої доби було зафіксовано 26 обстрілів, 17 з яких – з використанням важкого озброєння.

Валентина Романенко, УП

Теми: АвдіївкаАТО
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